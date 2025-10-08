Ex Ilva, sindacati e governo ai ferri corti: sciopero il 16 ottobre
TARANTO - Lo scontro tra sindacati e governo sul futuro dell’ex Ilva raggiunge il punto di rottura. È stato indetto uno sciopero per il 16 ottobre, che interesserà tutti i siti del gruppo. A Taranto, le sigle Fim, Fiom e Uilm, insieme ai lavoratori diretti e dell’appalto, sfileranno in corteo dalla direzione dello stabilimento fino a Palazzo di Città.
I sindacati sottolineano che “è il momento del coraggio e della responsabilità”, chiedendo un intervento pubblico forte per guidare la transizione e il rilancio dell’ex Ilva, ormai al collasso.
Questa mattina si è svolto il primo consiglio di fabbrica in vista dello sciopero. Secondo la Uilm, le offerte arrivate, come quella di Bedrock, prevedono solo 2.000 posti a Taranto e poco più di mille negli altri stabilimenti.
Da Palazzo Chigi, ancora nessuna convocazione né risposta alle richieste dei sindacati.