Ex Ilva, sindacati e governo ai ferri corti: sciopero il 16 ottobre

TARANTO - Lo scontro tra sindacati e governo sul futuro dell’ex Ilva raggiunge il punto di rottura. È stato indetto uno, che interesserà tutti i siti del gruppo. A Taranto, le sigle, insieme ai lavoratori diretti e dell’appalto, sfileranno in

I sindacati sottolineano che “è il momento del coraggio e della responsabilità”, chiedendo un intervento pubblico forte per guidare la transizione e il rilancio dell’ex Ilva, ormai al collasso.

Questa mattina si è svolto il primo consiglio di fabbrica in vista dello sciopero. Secondo la Uilm, le offerte arrivate, come quella di Bedrock, prevedono solo 2.000 posti a Taranto e poco più di mille negli altri stabilimenti.

Da Palazzo Chigi, ancora nessuna convocazione né risposta alle richieste dei sindacati.