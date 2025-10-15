A Bari arriva “Il cuore scoperto. Per ri-fare l’amore” di Victoire Tuaillon





BARI – Il prossimo 17 ottobre, alle ore 19.00, la libreria Spine Bookstore presso l’Officina degli Esordi (via Crispi 5, Bari) ospiterà una tappa speciale del tour di presentazioni del saggio “Il cuore scoperto. Per ri-fare l’amore” di Victoire Tuaillon (add editore, 2025), un libro che invita a ripensare in profondità le nostre relazioni affettive e sentimentali. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è realizzato in collaborazione con il collettivo Zamp3 Mostruos3 e con l’Associazione Vanvera, che ha curato la traduzione e l’edizione italiana del volume.

Prima di essere un libro, Il cuore scoperto è stato un podcast di culto in Francia, Le Coeur sur la table, ideato dalla stessa Tuaillon e prodotto da Binge Audio nel 2021. Dal 2022 la versione italiana, distribuita da Fandango Podcast, ha dato il via a una riflessione corale su amore, intimità, desiderio e potere. Da questo percorso nasce oggi il saggio, che si interroga su come “ri-fare l’amore”: non semplicemente innamorarsi di nuovo, ma rimettere in discussione i modelli romantici e affettivi che ci abitano per immaginare modi di amare più liberi, consapevoli e condivisi.

A raccontare il progetto saranno Carlotta De Sanctis, Giulia Galzigni e Rosa Monicelli, fondatrici dell’Associazione Vanvera, un collettivo di donne che lavora tra cultura, ricerca e sociale, con l’obiettivo di promuovere pratiche di consapevolezza e contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere. La conversazione sarà moderata congiuntamente da Spine e Zamp3 Mostruos3, in un dialogo aperto tra pubblico, attivismo e cultura.

Nel libro, Victoire Tuaillon parte da una domanda disarmante: “L’amore è qualcosa che si impara? E se sì, come?”. Con sguardo lucido e affettuoso, l’autrice indaga i condizionamenti sociali che modellano la nostra idea di amore e invita a pensare l’affettività come una pratica politica, capace di generare relazioni più egualitarie. «L’amore – scrive – non è futile né sdolcinato: è una forza plasmata da norme e immaginari profondamente ancorati al nostro retaggio culturale. E se quindi rimettessimo tutto in discussione?».

Come il libro, anche il podcast “Il cuore scoperto” nasce dal desiderio di aprire nuove possibilità, intrecciando testimonianze personali, voci esperte e riflessioni teoriche in una narrazione intima e collettiva. È un’inchiesta giornalistica che indaga come ci si ama oggi e come potremmo amarci domani, trasformando la vulnerabilità in forza condivisa e la conversazione in atto politico.

L’incontro di Bari sarà dunque più di una semplice presentazione: un invito al dialogo su desiderio, cura, autonomia e responsabilità affettiva, per ripensare insieme l’amore come spazio di libertà.



