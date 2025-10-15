Expert.ai: ISED si aggiudica la gestione del sistema informativo del 118 della Regione Puglia

Expert.ai, leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, comunica che la propria controllata al 100%, I.S.E.D. S.p.A. si è aggiudicata, in RTI con primari attori nell'ambito dell’integrazione dei sistemi informativi, la gara indetta da InnovaPuglia S.p.A., per l’aggiornamento e la gestione del Sistema Informativo del servizio di Emergenza-Urgenza 118 del Servizio Sanitario Regionale pugliese.

In particolare, il valore totale dell’appalto è pari a Euro 3,6 milioni, di cui Euro 2,047 milioni a ISED, in qualità di mandataria, con una durata prevista di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12.

Il progetto prevede il rinnovamento e l’evoluzione del Sistema Informativo del Servizio di Emergenza - Urgenza 118, con interventi su infrastrutture tecnologiche, sistemi di telefonia, registrazione, trasmissione dati e sicurezza informatica delle Centrali Operative.

Sono inoltre previsti l’integrazione dei sistemi applicativi, la gestione operativa e l’assistenza tecnico-applicativa per garantire la piena funzionalità del sistema, insieme alle attività di formazione del personale e di manutenzione hardware e software necessarie a mantenere l’efficienza e l’affidabilità del servizio.

ISED opera nella Regione Puglia nel Servizio 118 dal oltre 20 anni, dopo aver contribuito, già in precedenza, alla realizzazione dei primi sistemi dedicati alla gestione dell’emergenza immigrati. La società vanta una presenza capillare sul territorio regionale, con personale dedicato che assicura il supporto continuo, H24, alle Centrali Operative del 118 presenti in ciascuna provincia.

Dario Pardi, Presidente e Amministratore Delegato di Expert.ai, ha commentato: “L’aggiudicazione di questo progetto conferma la solidità delle nostre scelte, che puntano su settori strategici come la sanità pubblica, dove l’unione tra l’esperienza trentennale di ISED e le tecnologie di Expert.ai possono garantire efficienza operativa, sicurezza dei dati e tempestività di intervento. Siamo orgogliosi di contribuire al potenziamento di un sistema critico come il 118, mettendo le nostre competenze e le nostre soluzioni all’avanguardia al servizio della Regione Puglia e dei suoi cittadini”.

“Abbiamo l’onore di collaborare con il Servizio 118 Pugliese sin dal 2000”, ha affermato Guido Lucarelli, Amministratore Delegato di ISED. “Il nuovo progetto porterà un salto generazionale nell’infrastruttura critica del 118, introducendo l’intelligenza artificiale a fianco dei nostri solidi sistemi di gestione territoriale e aprendo nuovi scenari per lo sviluppo di soluzioni sempre più a misura di cittadino”.





Per maggiori informazioni: https://www.expert.ai/