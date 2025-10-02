A Brindisi l’8° Tavolo della Produttività per rilanciare innovazione e cultura d’impresa nelle mPMI del territorio



Il 7 ottobre arriva a Brindisi l’evento itinerante organizzato da APS Entrobordo e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brindisi, in collaborazione con Confapi Brindisi e con il patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi. Al centro del dibattito: produttività, innovazione e cultura del cambiamento





BRINDISI - Innovazione, consapevolezza aziendale e produttività tornano al centro del dibattito con l’8° Tavolo della Produttività, l’iniziativa promossa da APS Entrobordo e Ordine dei Consulenti del Lavoro Brindisi, in collaborazione con Confapi Brindisi e con il patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi.





Il Tavolo della Produttività torna in Puglia (dopo i precedenti appuntamenti di Lecce e Bari) e fa tappa a Brindisi martedì 7 ottobre presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Provincia di Brindisi.





Una preziosa occasione di confronto tra istituzioni, imprese ed esperti che si pone come obiettivo quello di mettere a fattor comune voci, strumenti e idee per rafforzare il tessuto delle micro e piccole imprese, con particolare attenzione alle dinamiche del Mezzogiorno.





Ai saluti istituzionali prenderanno parte: Toni Matarrelli, Presidente Provincia di Brindisi; Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi; Aldo Allegretti, Presidente Confapi Brindisi; Giusy Rosiello, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro Brindisi.





Interverranno nel dibattito: Antonio De Vito, Direttore Generale Puglia Sviluppo Spa; Giovanni Assi, Responsabile Economia e Lavoro Confapi Puglia; Marco Travaglini, Presidente APS Entrobordo e Centro Studi ProduttivItalia.





Il Tavolo della Produttività è un’iniziativa itinerante che negli ultimi mesi ha toccato diverse città italiane, portando con sé un obiettivo chiaro: riportare al centro del dibattito la produttività delle mPMI del territorio e supportarle concretamente nell’intraprendere percorsi concreti di cambiamento.





Proprio in virtù di questo spirito pragmatico, durante l’incontro l’APS Entrobordo presenterà il Percorso di Consapevolezza dedicato alle imprese, uno strumento pratico e gratuito pensato per fare il primo passo verso l’innovazione, migliorare l’organizzazione e accedere a nuove strategie di crescita. Le imprese interessate, possono cliccare qui per richiedere un breve test sullo stato di innovazione della propria attività ed avviare il proprio percorso gratuito.





L’accredito è previsto a partire dalle ore 15:30, inizio lavori alle 16:00. Dopo il dibattito, seguirà un aperitivo di networking, un’occasione per rafforzare i legami tra imprenditori, istituzioni e professionisti. L’evento è gratuito.





Per informazioni:





Martedì 7 ottobre 2025, 15:30

Salone di Rappresentanza - Palazzo della Provincia di Brindisi