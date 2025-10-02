Crollo di un balcone a Guagnano, nessun ferito

LECCE – Attimi di paura nella mattinata di giovedì a, dove è crollato un ampiodi una casa disabitata in via Puccini. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso le parti pericolanti. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. L’intervento ha evitato rischi ulteriori per residenti e passanti in una zona molto frequentata.