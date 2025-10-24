A Fasano la prima proiezione del documentario 'Gusti': un viaggio tra sapori, cultura e identità del territorio



FASANO (BR) - Valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il turismo enogastronomico sostenibile delle "Terre di Fasano", attraverso azioni di promozione e narrazione identitaria. È questo l'obiettivo del progetto GUSTI – Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy, finanziato dal Programma Interreg Italy – Croatia 2021 – 2027 e promosso da Puglia Culture in collaborazione con il Comune di Fasano. - Valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il turismo enogastronomico sostenibile delle "Terre di Fasano", attraverso azioni di promozione e narrazione identitaria. È questo l'obiettivo del progetto GUSTI – Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy, finanziato dal Programma Interreg Italy – Croatia 2021 – 2027 e promosso da Puglia Culture in collaborazione con il Comune di Fasano.





Dopo una prima fase di lavoro si apre dunque l'Azione Pilota del progetto denominata "Gusti Tales: Celebrare il Patrimonio Sostenibile attraverso l’Arte e la Cultura", finalizzata a mettere in rete il patrimonio naturale, culturale e gastronomico delle Terre di Fasano, valorizzando il ruolo del settore culturale e creativo come motore di sviluppo sostenibile.





Per questa fase è stato organizzato un doppio appuntamento: il workshop "Raccontare la Puglia – Storytelling territoriale come atto identitario", condotto da Nick Difino all’Istituto Salvemini di Fasano dedicato al racconto del territorio come strumento di promozione e di valorizzazione dell’identità locale.





A seguire nella Biblioteca di Comunità "Ignazio Ciaia" di Fasano, si è tenuta la proiezione in anteprima del documentario realizzato all’interno del progetto. Un viaggio tra i colori, i sapori, la storia e la bellezza delle Terre di Fasano, con la partecipazione di imprese, professionisti e realtà culturali del territorio.





Il documentario sarà pubblicato da domenica 26 ottobre alle ore 15:00 su YouTube, con versioni in inglese e croato.