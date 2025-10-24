L'attore David Israel Agranov inaugurerà l'Open Day della Generation Academy ad Oria sabato 25 ottobre 2025



ORIA (BR) - Una grande notizia: sarà l'attore David Israel Agranov ad inaugurare l'Open Day della Generation Academy che si terrà ad Oria sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30 in Via Annibale M. Di Francia n°32. - Una grande notizia: sarà l'attore David Israel Agranov ad inaugurare l'Open Day della Generation Academy che si terrà ad Oria sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30 in Via Annibale M. Di Francia n°32.





Per quel che riguarda David Israel Agranov, è nato il 14 aprile 1975 a Riga. È attore e produttore, noto per la sua versatilità e per le numerose partecipazioni a produzioni internazionali. È conosciuto per i suoi ruoli in serie di successo come "Killing Eve" (2018), dove interpreta il Dottor Marat, "Trust: Il rapimento Getty" (2018) nel ruolo di J. Ronald Getty, e "Ray Donovan" (2013), in cui veste i panni di Yury "La Furia". Ha preso parte al film della 20th Century Fox "X-Men: First Class", girato tra Inghilterra, Georgia e Los Angeles, e alla serie statunitense "Fear the Walking Dead", realizzata in Messico. Nel film "A Pity (Il Peccato)" interpreta un cavaliere templare; l’anteprima mondiale si è tenuta in Italia, al Terra di Siena Film Festival. A teatro, ha interpretato "Kiril", il sosia di Dolph Lundgren, nello spettacolo di Broadway Superior Donuts — scritto da Tracy Letts e vincitore del Premio Pulitzer. Con lo pseudonimo musicale Divvy, Agranov ha pubblicato due album: "Don’t Judge a Crook by His Lover" e "Sophomore Release". Entrambi sono stati registrati tra Brooklyn (New York) e Los Angeles (California). Ha collaborato da vicino con Edward Albee alla traduzione dall’inglese al russo di diverse opere del drammaturgo, tra cui l’adattamento teatrale di "The Ballad of the Sad Café" di Carson McCullers. Tra i suoi lavori più recenti figura "The Hand of Dante", diretto dal regista e pittore Julian Schnabel, con un cast d’eccezione che comprende Al Pacino, Gerard Butler, Oscar Isaac, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Gal Gadot e Martin Scorsese, quest’ultimo anche produttore esecutivo. Il film è stato presentato in anteprima ufficiale alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il 3 settembre 2025.





Per quel che riguarda, invece, la Generation Academy, si occupa di corsi e workshop di cinema, teatro e comunicazione aperti a tutti. Dalla passione per il cinema e il teatro prende vita la Generation Academy, un nuovo polo di formazione che, da novembre ad aprile, proporrà ad Oria (BR) un percorso creativo e coinvolgente aperto a tutti, dai 14 agli 80 anni, ed una sezione speciale tutti i sabati a numero chiuso per i più piccoli, dai 6 anni ai 13 anni. Un’iniziativa pensata per chi sogna di avvicinarsi al mondo delle arti sceniche e cinematografiche, ma anche per chi desidera affinare le proprie competenze e mettersi alla prova con professionisti del settore. Il programma formativo si articola in corsi e workshop che spaziano dalla scrittura al palcoscenico, fino alla produzione. La Generation Academy non è solo un percorso didattico: è un’esperienza di crescita personale e collettiva che culminerà in un momento speciale. Durante l'Open Day si avrà modo di: conoscere i programmi dei vari corsi; iscriversi e far parte dell'accademia; essere inserito nel database per futuri lavori; diventare un nuovo membro dell'associazione e ricevere un bellissimo omaggio. L’Open Day è aperto a tutti.