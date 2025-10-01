A Gioia del Colle la “Festa dei Nonni 2025”

A Gioia del Colle è tutto pronto per la “Festa dei Nonni 2025”. In sinergia con la Pro Loco “Antonio Donvito”, l’Università della Terza Età e del Tempo Libero, il Centro Aperto Polivalente per Anziani gestito dalla Cooperativa Sociale Gea e le scuole secondarie di primo grado “E. Carano” e “F.P. Losapio”, l’assessorato alle Politiche Sociali promuove il programma di eventi “Il tempo dei nonni: custodi di valori, radici che generano futuro” che, nelle giornate del 2 e 3 ottobre, celebrerà in città l’importante ruolo svolto dai nonni nelle famiglie e nella società.

A dare il via alla serie di iniziative organizzate quest’anno sarà l’incontro dal titolo “Generazioni in dialogo: strumenti e metodi per conoscere e imparare tra ieri e oggi”, che si terrà giovedì 2 ottobre, alle ore 10:00, nella sala De Deo di Palazzo San Domenico.

In rappresentanza dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero, la prof.ssa Maria Proto converserà con insegnanti, alunne e alunni degli istituti scolastici “E. Carano” e “F.P. Losapio”, dedicando uno spazio di approfondimento e confronto al tema dell’evoluzione delle metodologie didattiche.

In serata, alle ore 19:00, il sipario del Cineteatro Sacro Cuore si aprirà per lo spettacolo “Nonni, si va in scena! Emozioni, sorrisi e leggerezza tra tradizioni e cultura”, ideato e diretto da Filippo Masi.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Pro Loco “Antonio Donvito”, vedrà protagonisti i nonni del Centro Aperto Polivalente per Anziani, che si esibiranno sul palco insieme al gruppo musicale “I Lariulà”.

L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili).

Venerdì 3 ottobre si tornerà a Palazzo San Domenico per l’evento finale “Una serata d’altri tempi”, promosso in collaborazione con la Pro Loco “Antonio Donvito” e la Cooperativa sociale Gea.

A partire dalle ore 18:30, nonni e nipoti prenderanno parte ad una serata danzante nel chiostro comunale, che sarà allietata dalla musica del gruppo gioiese “Alta frequenza”.