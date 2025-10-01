Taranto, ritornano i concerti Candlelight® nella città jonica

TARANTO - A partire dal mese di ottobre, Taranto ospita nuovamente, il format di concerti dal vivo a lume di candela che propone reinterpretazioni di grandi autori e successi musicali. Le serate si terranno nella suggestiva, offrendo un’esperienza unica che combina musica, atmosfera e intimità.

Dopo il successo internazionale in oltre 150 città nel mondo – da Milano a Roma, passando per Madrid, Parigi, Londra, New York e Sydney – Candlelight® porta a Taranto un calendario speciale di concerti che spazia dai tributi ai Queen, ai Coldplay, a Hans Zimmer e a Ennio Morricone, fino alle colonne sonore di film. Il progetto, ideato da Fever, valorizza i talenti locali e rende accessibile al grande pubblico la musica classica e contemporanea in una cornice suggestiva illuminata da migliaia di candele.

L’agenda dei concerti a Taranto:

Candlelight: tributo a Ennio Morricone e colonne sonore di film Luogo: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo Data e orario: 18 ottobre, ore 19:00 Prezzo: a partire da € 19

Candlelight: tributo ai Coldplay Luogo: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo Data e orario: 18 ottobre, ore 21:00 Prezzo: a partire da € 19

Candlelight: tributo a Hans Zimmer Luogo: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo Data e orario: 29 novembre, ore 19:00 Prezzo: a partire da € 19

Candlelight: tributo ai Queen Luogo: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo Data e orario: 29 novembre, ore 21:00 Prezzo: a partire da € 19



Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Candlelight®.