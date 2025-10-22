A Trani la cultura come diritto e responsabilità: presentazione del libro di Ledo Prato

TRANI - Mercoledì, aa Trani, sarà presentato il librodi, figura di riferimento nelle politiche culturali italiane e anima dell’associazione. L’incontro, a cura di, vedrà il dialogo tra Prato e il

Il volume, pubblicato da Donzelli Editore, attraversa quarant’anni di esperienza di Prato nell’ambito della cultura, dalle battaglie sindacali a Napoli alla gestione di musei e sistemi culturali, fino alla promozione della cultura come strumento di coesione sociale, occupazione e cittadinanza attiva. L’autore propone un’analisi critica sulle potenzialità della cultura in Italia e un appello a un’alleanza concreta tra politica, impresa e cittadinanza per valorizzare il patrimonio e creare comunità più inclusive e partecipative.

Il dibattito affronterà temi come la povertà educativa, la creazione di spazi di sapere diffuso e la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune, invitando istituzioni e cittadini a ripensare il ruolo della cultura nella società.

L’ingresso alla presentazione è gratuito, ma è consigliata la prenotazione: tel. 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it. Palazzo delle Arti Beltrani si trova in via G. Beltrani 51, Trani (BT) ed è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00.