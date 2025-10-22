Brindisi, condannato a 27 anni l’87enne per il duplice omicidio del fratello e della cognata

Pubblicato:


BRINDISI - Il tribunale di Brindisi, con il giudice Maurizio Saso, ha condannato a 27 anni di reclusione l’87enne Cosimo Calò, ritenuto responsabile del duplice omicidio del fratello Antonio e della cognata Caterina Martucci.

I corpi delle vittime furono scoperti l’1 marzo 2023 nella loro abitazione di Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi. Calò è stato giudicato colpevole di omicidio volontario, mentre il pubblico ministero Francesco Carluccio aveva chiesto una condanna a 30 anni.

Il giudice ha inoltre disposto per l’87enne l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Alla base del delitto vi sarebbe una eredità contesa, tra cui un terreno situato nelle vicinanze dell’abitazione delle vittime.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post