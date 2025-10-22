Brindisi, condannato a 27 anni l’87enne per il duplice omicidio del fratello e della cognata

BRINDISI - Il, con il giudice, ha condannato al’87enne, ritenuto responsabile deldel fratelloe della cognata

I corpi delle vittime furono scoperti l’1 marzo 2023 nella loro abitazione di Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi. Calò è stato giudicato colpevole di omicidio volontario, mentre il pubblico ministero Francesco Carluccio aveva chiesto una condanna a 30 anni.

Il giudice ha inoltre disposto per l’87enne l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Alla base del delitto vi sarebbe una eredità contesa, tra cui un terreno situato nelle vicinanze dell’abitazione delle vittime.