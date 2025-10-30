Foggia, 52mila litri di gasolio di contrabbando donati ai Vigili del Fuoco

FOGGIA – Un carico di, sequestrato dalla Guardia di Finanza nel corso di due distinte operazioni, è stato

Il carburante era stato confiscato a un sodalizio criminale attivo nel contrabbando di prodotti petroliferi. Dopo le verifiche tecniche che ne hanno accertato l’idoneità all’uso, il gasolio è stato destinato a scopi istituzionali, contribuendo così a sostenere le attività di servizio dei Vigili del Fuoco.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di riutilizzo a fini pubblici di beni confiscati alla criminalità, trasformando il frutto di un’attività illecita in una risorsa utile per la collettività e per la sicurezza del territorio.