Abusi su un nipotino in un giardino pubblico: arrestato 58enne a Nardò

NARDÒ – Un uomo di 58 anni, residente a Nardò, è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale con l'accusa di aver molestato il proprio nipotino, di età inferiore ai 10 anni, all'interno dei giardinetti pubblici.L'episodio, avvenuto il 12 ottobre, è stato interrotto grazie alla prontezza di una testimone. Una donna che ha assistito alla scena ha iniziato a urlare, spingendo l'uomo ad allontanarsi rapidamente dal parco insieme al bambino.La testimone si è recata immediatamente presso il commissariato di Polizia di Stato, dove ha raccontato l'accaduto e fornito una descrizione dettagliata dell'uomo e della vettura con la quale si era allontanato. Le informazioni fornite si sono rivelate fondamentali per l'intervento degli agenti, che hanno rintracciato e arrestato il 58enne.