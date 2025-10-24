Acciaierie d’Italia e ILVA in AS: nessuna radioattività nei materiali nel porto di Taranto

TARANTO – In merito alle recenti notizie allarmistiche e prive di fondamento sulla presunta presenza di radioattività in materiali provenienti da Acciaierie d’Italia in AS o ILVA in AS, le aziende chiariscono la situazione per rispetto della popolazione e delle istituzioni locali.

Per quanto riguarda la motonave diretta in Grecia, ADI in AS precisa che il carico è esclusivamente di propria competenza e che tutti i controlli effettuati hanno escluso in maniera assoluta qualsiasi ipotesi di radioattività.

Anche per i materiali di competenza di ILVA in AS non è mai stata rilevata alcuna radioattività di origine artificiale. In riferimento all’ex Discarica Due Mari, i materiali presenti risalgono alla gestione privata precedente e vengono smaltiti secondo le prescrizioni del Piano Ambientale. Le attività di smaltimento non hanno evidenziato anomalie e si svolgono nel rigoroso rispetto delle norme.

Sono pertanto infondate anche le notizie riguardanti presunti trasporti di materiale radioattivo nella provincia di Bari o in altre zone.