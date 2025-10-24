🔴 Tragico incidente sulla Tiburtina: muore motociclista pugliese di 64 anni

AVEZZANO – Un uomo di, originario della Puglia, ha perso la vita nel pomeriggio in un incidente lungo la, nei pressi dello svincolo per, nella zona commerciale di

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter su cui viaggiava il motociclista si è scontrato con una Citroen C3 in direzione Magliano de’ Marsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e il personale Anas, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità.

Nonostante i soccorsi immediati, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni sulla viabilità locale.