Acciaierie d’Italia, sciopero nazionale di 24 ore: lavoratori in presidio in tutta Italia
TARANTO - Sono partiti all’alba i presidi dei lavoratori di Acciaierie d’Italia, promossi da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, nell’ambito dello sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge tutti gli stabilimenti del gruppo.
La protesta nasce dalla mancata chiarezza del Governo sul futuro dell’azienda, dopo settimane di incertezza sul piano industriale e sulla gestione degli impianti.
Nonostante la convocazione da Palazzo Chigi per il 28 ottobre alle 18, con la partecipazione di una delegazione del Governo, delle sigle sindacali e di Federmanager, i sindacati hanno deciso di confermare lo sciopero.
Secondo Valerio D’Alò, segretario nazionale Fim Cisl, “la convocazione è già un primo risultato della mobilitazione. Domani sarà l’occasione per ribadire le nostre richieste al Governo, condivise con i lavoratori in questi giorni”.