🌧️ Allerta meteo arancione in Puglia: chiuse le scuole in diversi comuni del Brindisino

BARI - La Protezione Civile ha diramato un’allertaper la Puglia a partire dallae per le successive. Sono previstesu gran parte del territorio regionale, in particolare nei settori meridionali.

🚫 In provincia di Brindisi, diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per giovedì 16 ottobre 2025: tra questi Torre Santa Susanna, Erchie, Oria, San Vito dei Normanni, Torchiarolo (dove resteranno chiusi anche cimitero, parchi e aree gioco) e Mesagne.

📍 In altri comuni, come Ostuni, San Michele Salentino e Francavilla Fontana, le scuole resteranno aperte ma è stato attivato il Coc, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, per monitorare l’evoluzione del maltempo e coordinare eventuali interventi.

Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti e di evitare zone a rischio allagamento.