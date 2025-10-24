Addio a Luigi “Gigi” Martini, attore e creator romano, morto a 31 anni per un tumore al cervello

ROMA - «Me credevo fosse 'na botta de sonno, invece era un tumore al cervello». Così Luigi Martini, Gigi per gli amici, annunciava con ironia la malattia che lo avrebbe stroncato a soli: unche non gli ha lasciato scampo.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa online dai The CereBros, colleghi e amici, che lo ricordano con affetto e dolore: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare e gli bastava Roma. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti. Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo».

Chi era Gigi Martini

Luigi Nicolas Martini aveva compiuto 31 anni a giugno. Prima chef e poi attore, la malattia non era riuscita a fermare le sue passioni. Attraverso i suoi profili social, su TikTok e Instagram, Gigi teneva aggiornati i follower sul decorso della malattia, che lo aveva colpito per la prima volta nel 2020 e poi nuovamente nel 2024.

Oltre alla recitazione e alla cucina, Gigi aveva pubblicato anche un libro, “A me gnocchi please”, una raccolta di ricette romane in rima, simbolo della sua creatività e del suo amore per la città natale.