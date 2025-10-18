Addio a Michele Colaleo, storico penalista del Foro di Bari

BARI – Si è spento all’età di 84 anni, avvocato penalista e figura storica del Foro di Bari. Colaleo era noto non solo per la sua, ma anche per la passione con cui ha svolto la sua carriera e per l’impegno nel supportare colleghi e clienti.

In tanti lo ricordano sui social con affetto. L’avvocato Guglielmo Starace lo descrive così: «Pensiamolo insieme in toga sulla sua moto mentre vola libero tra le nuvole». Molti colleghi ricordano i “chilometri” di esperienze condivise con lui: processi celebrati, aneddoti raccontati, risate, barzellette, saggezza, deontologia e buonumore che hanno segnato la vita professionale e personale di chi lo ha conosciuto.

Oltre alla carriera, Colaleo era amato per il suo spirito libero, la dedizione alla famiglia e la passione per la moto, che molti ricordano come simbolo della sua vitalità e libertà. Il mondo forense barese perde una figura di riferimento, apprezzata per competenza, umanità e professionalità.

I funerali saranno comunicati nei prossimi giorni.