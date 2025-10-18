Ruvo di Puglia, ritrovata l’auto utilizzata per una spaccata a Corato
RUVO DI PUGLIA – Una Fiat Panda rubata, utilizzata per compiere una spaccata al bar della stazione di servizio di via Andria a Corato, è stata ritrovata questa mattina nelle campagne di Ruvo di Puglia.
A fare la scoperta sono stati una pattuglia della Metronotte e una volante della Polizia, intervenute sul posto dopo il furto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. I malfattori avevano portato via il registratore di cassa con del denaro, ancora in fase di quantificazione.
Le indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo e chiarire le modalità del furto.
