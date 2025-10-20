Aeroitalia debutta a Foggia: nuovi voli per Milano e Torino

FOGGIA – Aeroitalia amplia il proprio network inaugurando operazioni dall’aeroporto. Dalsarà attivo une due frequenze settimanali per(lunedì e venerdì), pensate sia per lavoro che per turismo.

L’Amministratore Delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha sottolineato l’importanza dei collegamenti per lo sviluppo dello scalo e l’accesso al mercato pugliese, auspicando future operazioni anche da Bari e Brindisi.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha evidenziato come l’accordo rafforzi le potenzialità dello scalo foggiano e contribuisca allo sviluppo socioeconomico del territorio, che include Capitanata, Irpinia, Molise e provincia di Potenza. A supporto delle operazioni, lo scalo ha assunto 10 nuove risorse.

Il collegamento Foggia–Malpensa e Foggia–Torino rappresenta un passo strategico per valorizzare il turismo e i trasporti della regione, dal Gargano ai Monti Dauni, fino a San Giovanni Rotondo.