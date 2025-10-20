Gaetano Frulli premiato a Washington durante i 50 anni del Naif
Il premio, conferito dall’agenzia di stampa Italpress, celebra le eccellenze italiane e italoamericane che si sono distinte per visione, innovazione e capacità di creare ponti tra culture e territori.
La premiazione si inserisce in un contesto di forte rilancio per la Fiera, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria vocazione internazionale attraverso eventi, collaborazioni e progetti di sviluppo sostenibile e inclusivo.
Nel suo intervento, Frulli ha evidenziato il ruolo strategico della Fiera del Levante nel promuovere il dialogo euro-mediterraneo, l’attrattività del Mezzogiorno e la valorizzazione delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Con l’attribuzione di questo riconoscimento Nuova Fiera del Levante si conferma non solo motore economico e culturale del Sud Italia, ma anche interlocutore autorevole nel panorama globale.
Tags: Bari Fiera del Levante Us version