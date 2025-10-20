Foggia: liquido lanciato su un’ambulanza del 118 durante un soccorso

FOGGIA – Due giovani a bordo di uno scooter hanno lanciato del liquido contro un’ambulanza del 118 intervenuta venerdì scorso per soccorrere una donna poi deceduta, i cui familiari avevano aggredito i soccorritori.

La natura del liquido è ancora in corso di accertamento, e le autorità non escludono che possa trattarsi di sostanza infiammabile. L’ambulanza si trovava parcheggiata nei pressi di una postazione del 118 lungo l’asse stradale, non recintata, al momento dell’episodio.

Le indagini sono affidate alla Polizia, che sta ricostruendo la dinamica e identificando i responsabili.