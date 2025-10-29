Aggressione lampo in autostrada: 50enne derubato alla stazione di servizio Murgia di Bari Ovest

BARI - Momenti di paura lungo l’autostrada, nella piazzola della stazione di servizio Murgia di Bari Ovest, alle porte del capoluogo pugliese. Un uomo di 50 anni, alla guida di un suv elettrico, si era fermato per ricaricare l’auto mentre rientrava a casa dopo una trasferta.

Pochi istanti dopo l’arrivo, una Cupra nera si è accostata alla sua vettura. A bordo c’erano due uomini: il passeggero, con il volto coperto da un passamontagna, è sceso rapidamente, ha aperto lo sportello posteriore e ha afferrato lo zaino della vittima, contenente un computer portatile, per poi fuggire insieme al complice.

L’azione è stata fulminea, tanto da cogliere di sorpresa il 50enne, che ha accusato un malore subito dopo l’aggressione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi, mentre una pattuglia della Polizia Stradale ha avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio.

Gli investigatori stanno ora lavorando per risalire all’identità dei due malviventi e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.