Coppa Italia Serie C, il Foggia si arrende al Crotone: decide un rigore di Gomez
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia esce al secondo turno della Coppa Italia di Serie C, sconfitto 1-0 dal Crotone allo stadio Ezio Scida. Ai calabresi basta un rigore di Gomez nel primo tempo per conquistare il pass per il turno successivo.
La partita si apre con un buon ritmo da entrambe le parti. Al 13’ Berra, di testa, non riesce a schiacciare in porta. Al 19’ Ilicic sfiora il vantaggio per i rossoneri, ma il pallone termina di poco a lato. Due minuti dopo è Pazienza a provarci senza fortuna. Il Crotone risponde al 24’ con una conclusione insidiosa di Gomez, poi al 33’ passa in vantaggio: Castaldi atterra Piovanello in area, l’arbitro assegna il rigore e Gomez trasforma con freddezza per l’1-0. Prima dell’intervallo, Berra va ancora vicino al raddoppio.
Nella ripresa il Foggia prova a reagire. Al 10’ Buttaro non concretizza una buona occasione, mentre al 30’ Garofalo sfiora il pareggio con un tiro che lambisce il palo. Poco dopo Fossati manca il bersaglio da ottima posizione, e al 42’ Agnelli calcia incredibilmente alto da pochi metri, sprecando l’ultima chance.
Il Crotone difende il vantaggio fino al triplice fischio e conquista l’accesso al terzo turno di Coppa Italia di Serie C. Il Foggia, nonostante una prova generosa, viene eliminato.