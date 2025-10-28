Serie A, il Lecce cede 0-1 al Napoli al “Via del Mare”: decide Anguissa
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce subisce una sconfitta di misura contro il Napoli nella nona giornata di Serie A, cedendo 0-1 al “Via del Mare”. Una gara equilibrata, caratterizzata da diverse occasioni da entrambe le parti, ma a decidere l’incontro è stato un colpo di testa di Anguissa al 24’ del secondo tempo su assist di Neres.
Nel primo tempo le occasioni non sono mancate: al 12’ Gilmour prova la conclusione di destro senza inquadrare lo specchio della porta, mentre al 15’ Olivera di testa non riesce a concretizzare. Al 26’ Berisha sfiora il gol per il Lecce, seguito da Politano al 30’, ma il Napoli non riesce a sbloccare il risultato. Al 35’ ancora Olivera si trova in posizione favorevole senza riuscire a segnare, mentre al 45’ Camarda del Lecce va vicino al vantaggio.
La ripresa si apre con un rigore per il Lecce al minuto 11, assegnato per un presunto fallo di mano di Juan Jesus dopo il controllo VAR, ma Camarda si fa ipnotizzare dal portiere partenopeo Milinkovic-Savic. Al 24’, però, il Napoli trova il gol decisivo con Anguissa. Nei minuti successivi Elmas sfiora il raddoppio, senza riuscire a concretizzare.
Con questa sconfitta il Lecce rimane quintultimo in classifica con 6 punti, mentre il Napoli consolida la prima posizione con 21 punti, confermandosi leader del campionato.
Il Lecce tornerà in campo cercando riscatto nelle prossime partite per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Napoli punta a mantenere la vetta e a consolidare il proprio ritmo vincente.