Al Bp Lab parte il Dopolaboro con gli Acustic Dream Duo e il food multietnico

BARI - Giovedì 2 ottobre, negli spazi di BP Lab a Bari, prenderà il via il format “Dopolaboro” che proporrà in questa prima occasione la musica degli Acoustic Dreams Duo, coppia formata da Cristina Prayer e Delio Mari, che porteranno sul palco un progetto musicale originale, intimo e coinvolgente.“Come indicato già dal nome e dal gioco di parole, questo appuntamento sarà un dopo lavoro da trascorrere in allegria, con buona musica e food multienico, nel laboratorio di BarProject – ha commentato gli organizzatori–. Settimanalmente ci ritroveremo qui sempre con nuove proposte”.Durante questa prima serata, il duo offrirà una selezione di grandi successi della musica italiana e internazionale, reinterpretati in chiave acustica e soft, dagli anni ’50 a oggi. Una performance elegante e coinvolgente, pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro inedito, dove ogni nota potrà essere “assaporata” con calma e intensità.In un’atmosfera intima e suggestiva, la voce di Cristina Prayer e le tastiere di Delio Mari daranno nuova luce ai brani proposti, esaltandone le sfumature e le vibrazioni emotive. Un appuntamento da non perdere, all’insegna della musica, della bellezza e dell’ascolto autentico.Cristina Prayer è infatti una cantante dalla vocalità poliedrica che ama trasmettere emozioni e sensazioni attraverso la musica e la propria voce. Con un percorso artistico iniziato con il rock e proseguito con il pop e il gospel, è fondatrice e anima del coro gospel femminile Sister in Act, nato nel 2010, mentre dal 2023 è parte del vibrante suono del gruppo rock Pink Experience.Delio Mari è invece un pianista e tastierista con oltre vent’anni di esperienza live in diversi contesti e formazioni, che predilige vari generi musicali, dal rock al funky e al progressive, impegnato in alcuni progetti musicali come i Fun Keys, gruppo barese che, nato nel 2021, propone musica pop/funk in modo diverso dal solito, con un sound coinvolgente e accattivante.A completare la proposta del “Dopolaboro” è la proposta del food, che evidenzierà quello che viene proposto quotidianamente nel laboratorio di Bar Project, ovvero una raffinata selezione di cocktail e cucina etnica dal mondo, proposta da chef di nazioni quali Brasile, Afghanistan, India e Kenya.Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – BariInfo: 3756855335Inizio concerto: 20.30