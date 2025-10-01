Ad Alberobello la presentazione del libro di Elvio Carrieri ‘Poveri a noi’

ALBEROBELLO - Venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso il Centro Culturale Galiani (ex Conceria), in via Barsento ad Alberobello, si terrà la presentazione del libro di Elvio Carrieri Poveri a noi, proposto da Valerio Berruti al Premio Strega 2025.A dialogare con l’autore ci sarà Antonella Ricci, in un incontro che si preannuncia come un’occasione di confronto e approfondimento sui temi e sulle atmosfere che animano la scrittura poetica di Carrieri.«Siamo felici di ospitare ad Alberobello la voce di un autore giovane e già così intenso come Elvio Carrieri. Poveri a noi è un libro che parla al presente e lo fa con la forza della parola poetica, capace di aprire varchi di riflessione e di emozione. La nostra città conferma così la sua vocazione a essere luogo di cultura, di incontro e di dialogo» dichiara l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni Valeria Sabatelli.Con il patrocinio di Regione Puglia e del Comune di Alberobello, l’iniziativa è organizzata dal Presidio del Libro di Alberobello in collaborazione con ProLoco Alberobello, BCC Alberobello, Sammichele e Monopoli, e Mondadori Point.Poveri a noi è una raccolta che indaga le fragilità, i desideri e le contraddizioni della contemporaneità attraverso lo sguardo giovane e lucido dell’autore. I testi si muovono tra intimità e sguardo sociale, restituendo immagini potenti e riflessioni che intrecciano vissuto personale e tensioni collettive. La poesia diventa così uno spazio di resistenza e di verità, capace di parlare a generazioni diverse.Elvio Carrieri (Bari, 2004) è poeta e musicista. I suoi testi poetici vengono pubblicati per la prima volta, a soli quindici anni, sulle pagine baresi di La Repubblica. Dal 2022 appaiono su riviste e siti letterari come Nazione Indiana, Menabó, Limina Mundi, SUD.Nel marzo 2023 è finalista al Premio Poeti Oggi e un suo testo viene selezionato come poesia del mese sul sito-laboratorio Poesia del nostro tempo. Nel settembre dello stesso anno vince il Concorso Amici di Nicco, intitolato alla memoria del giovane poeta Niccolò Bizzarri Mostra.L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.