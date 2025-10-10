Echo Events celebra i suoi 17 anni all’Abeliano all’insegna della risata

BARI - Sabato 11 ottobre, alle 21, al teatro Abeliano di Bari si terrà “Echompleanno”, una speciale serata di cabaret e musica con la quale si celebreranno i 17 anni di attività dell’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso, a cui parteciperanno diversi ospiti tra cui Debora Villa, Luca Lombardo e Ciro Giustiniani.Diventato ormai un appuntamento cult dell’autunno barese, l’evento sarà presentato da Mauro Pulpito e da Fabiano Marti, anche direttore artistico e regista della serata, “Come accade da tanti anni – ha commentato Donato Sasso – proporremo un evento ricco e vario. Ci saranno momenti dedicati alla risata con cabarettisti d’eccezione, parentesi musicali e consegna di premi a chi si è contraddistinto, con il proprio talento”.Tale riconoscimento sarà attribuito, nel corso della serata, a Vito Signorile in quanto Vito figura cardine del teatro pugliese. Attore, regista, autore e ricercatore, ha dedicato oltre cinquant’anni alla valorizzazione della cultura popolare, in particolare quella barese.Protagonista di questa sera sarà Debora Villa una delle figure più originali e versatili della comicità italiana contemporanea. Attrice, autrice e conduttrice, ha saputo attraversare con intelligenza e ironia teatro, televisione, cinema e radio, conquistando il pubblico con uno stile diretto, empatico e pungente. Divenuta celebre per il ruolo di Patti nella sitcom cult “Camera Café”, ha portato la sua comicità in programmi come “Zelig”, “Colorado”, “Le Iene” e “Così fan tutte”, distinguendosi per la capacità di fondere umorismo e riflessione. Al cinema ha lavorato con registi come Ricky Tognazzi e Alessandro Siani, mentre a teatro ha firmato e interpretato spettacoli di successo come “Donne che corrono dietro ai lupi”, “Tilt – Esaurimento globale” e “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”.Si alterneranno con lei sul palco Luca Lombardo il quale, con uno stile che fonde magia, mimo e comicità visiva, porta in scena personaggi e mondi sorprendenti attraverso rapidissimi cambi di costume; Ciro Giustiniani uno dei volti più amati della comicità “Made in Sud”. Attore e monologhista napoletano, porta in scena con ironia e profondità temi universali come la famiglia, le ambizioni, i fallimenti e le contraddizioni sociali.A fare da colonna sonora al diciassettesimo compleanno di Echo Events sarà la band guidata da Elio Arcieri, cantante e performer barese dalla voce intensa e versatile, capace di attraversare con eleganza i territori del soul, del funk, del jazz e del pop. Interprete sensibile e carismatico, dà vita a spettacoli che omaggiano le grandi icone della musica internazionale e italiana, da Stevie Wonder a Lucio Dalla, da Earth, Wind & Fire a Pino Daniele.Teatro Abeliano – Via padre Kolbe, 3– BariInfotel: 3392438891Inizio Spettacolo: ore 21:00 (ingresso a pagamento)