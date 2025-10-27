Al via la quarta edizione di “Lidl 2 your career”: l’esperienza formativa che guarda al futuro

ARCOLE – Lidl Italia dà ufficialmente il via alla quarta edizione di, il programma di formazione duale realizzato in collaborazione cone una rete didistribuiti su tutto il territorio nazionale.

Avviato nel 2022, il progetto ha conosciuto una crescita costante: dai 29 partecipanti della prima edizione si è passati a 115 nel 2023 e a 220 nel 2024. Con l’avvio della nuova edizione, che coinvolge circa 200 apprendisti, il numero complessivo di giovani partecipanti supera quota 500, a conferma del successo di un modello che unisce formazione teorica e pratica in azienda, ispirandosi al sistema duale tedesco.

«Lidl 2 your career si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del capitale umano, in un contesto segnato da crisi demografica e mismatch tra domanda e offerta di lavoro – ha dichiarato Sebastiano Sacilotto, Amministratore Delegato Risorse Umane di Lidl Italia –. Il progetto rappresenta una risposta concreta della nostra azienda a queste sfide, con un’attenzione particolare alla Generazione Z e ai territori dove la ricerca di personale è più complessa.»

Soddisfazione anche da parte di Jörg Buck, Consigliere Delegato di AHK Italien, che ha sottolineato come «Lidl 2 your career rappresenti uno dei migliori esempi di adattamento del modello duale tedesco al contesto italiano. Investire nella formazione professionale significa creare un ponte tra scuola e impresa, valorizzando i giovani talenti e offrendo alle aziende le competenze di cui hanno realmente bisogno. Con questo progetto stiamo contribuendo alla diffusione del modello duale in Italia, come dimostrato anche dal protocollo firmato lo scorso anno tra AHK Italien e il Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’aumento dei territori coinvolti nel programma.»

Anche in questa edizione Lidl Italia conferma due percorsi formativi distinti: uno dedicato alla figura dell’Assistant Store Manager e uno riservato ai Collaboratori Specializzati in Logistica. Il primo coinvolge 175 apprendisti provenienti da sei ITS partner: l’ITS Academy Machina Lonati di Brescia, l’ITS E.A.T. – Eccellenza Agroalimentare Toscana di Firenze, l’ITS Servizi alle Imprese di Roma, l’ITS Academy Puglia Marketing & Design di Bari, l’ITS Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste e l’ITS Steve Jobs di Catania. Il secondo, invece, viene realizzato in collaborazione con l’ITS Academy LAST di Verona e interessa 25 studenti intenzionati a specializzarsi in un settore strategico per l’efficienza logistica e la competitività aziendale.

Gli studenti che aderiscono al programma vengono assunti fin da subito con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, percepiscono uno stipendio mensile e usufruiscono di tutti i benefit aziendali. Lidl Italia copre inoltre integralmente i costi di viaggio e alloggio durante i periodi di formazione presso gli ITS. Al termine del biennio, i partecipanti ottengono il diploma di Tecnico Superiore (livello EQF 5) riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre alla certificazione professionale tedesca di Retail Specialist o Logistic Specialist, rilasciata da AHK Italien.

“Lidl 2 your career” si conferma così un progetto innovativo e concreto, capace di rafforzare il legame tra formazione e impresa e di offrire ai giovani reali opportunità di inserimento lavorativo. Con questa iniziativa, Lidl Italia continua a investire nel futuro delle nuove generazioni, promuovendo un modello di crescita che unisce competenze, occupazione e sviluppo sostenibile del capitale umano.