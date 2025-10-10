Al via lunedì 13 ottobre 2025 la III edizione della rassegna di teatro civile del Themis Festival a Locorotondo

LOCOROTONDO - Parte lunedì 13 ottobre 2025 la, promossa danell’ambito del. Gli appuntamenti si svolgeranno presso l’, in via Cisternino 283 a Locorotondo, con inizio alle

La rassegna esordisce con lo spettacolo “Il sindaco Pescatore”, interpretato da Ettore Bassi, che porta in scena la vicenda reale di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso nel 2010 per il suo impegno civile e la difesa dell’ambiente. Il monologo, basato sul libro di Dario Vassallo e sui racconti di chi conosceva il sindaco, celebra il coraggio, il rigore morale e l’amore per la propria terra, invitando il pubblico a riflettere sui temi della legalità e dell’impegno pubblico.

«Quest’anno il Themis Festival esordisce con il collaudatissimo spettacolo “Il Sindaco Pescatore” con Ettore Bassi!», commenta il presidente di Legalitria Aps, Antonio Salamina. «Una storia esemplare di un sindaco coraggioso, Angelo Vassallo, che sfida la camorra per difendere la dignità della sua terra! Un riferimento indispensabile per chi fa della politica un impegno esigente e virtuoso».

Per questa terza edizione, Legalitria Aps mantiene invariati i costi dell’abbonamento: €50,00 per i 6 spettacoli della rassegna, mentre il biglietto singolo ha un prezzo di €12,00. Gli abbonamenti e i biglietti possono essere acquistati presso la Pro Loco di Locorotondo (cell. 340 3680245).

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Puglia e dei Comuni di Locorotondo, Fasano e Martina Franca, con il supporto di BCC Locorotondo, Orizzonti Futuri Onlus, IISS Basile Caramia-Gigante, Pro Loco Locorotondo, GAL Valle d’Itria e UILA.