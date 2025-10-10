Natale a Bari 2025: Amgas lancia gli avvisi per l’allestimento dell’albero in piazza del Ferrarese e per l’evento di accensione
BARI - L'Amgas s.r.l. rende noto che sono disponibili, a questo link, gli avvisi per manifestazione di interesse per l’allestimento del grande albero di Natale, da posizionare in piazza del Ferrarese, e per la realizzazione dell’evento inaugurale di accensione dell’albero, in programma, come ormai tradizione, il prossimo 6 dicembre.
Anche quest’anno Amgas, di concerto con l’amministrazione comunale, è in prima linea nell’organizzazione delle attività legate alle festività natalizie. Colori e pace saranno i temi ispiratori del Natale a Bari 2025: l’albero Amgas, alto oltre quattordici metri, sarà infatti decorato con 50.000 luci a led colorate, una scelta inedita rispetto alle tradizionali luci bianche calde. Ispirandosi agli allestimenti natalizi tradizionali delle case e dei balconi baresi, l’idea è di rappresentare il tema del prossimo Natale, la “pace”, attraverso tante e diverse sfumature, che compongono un’unica armonia. Il Natale 2025 sarà, dunque, dedicato al valore fondamentale, la pace, di cui, mai come quest’anno, si avverte tutta l’importanza, la necessità e l’urgenza. Un valore che fa parte dell’identità stessa di Bari, città di San Nicola, città di Santa Claus e, quindi, città del Natale per vocazione.
“Siamo onorati di offrire anche quest’anno tutto il nostro impegno per organizzare il Natale nella città del Natale per eccellenza. Negli anni il nostro albero in piazza del Ferrarese e la cerimonia di accensione con il sindaco sono diventati tradizioni sentite e seguite da tutti i baresi e non solo; segni riconoscibili del legame speciale che lega Amgas alla città. – dichiara il presidente di Amgas, Vanni Marzulli – Quest’anno abbiamo voluto introdurre le luci colorate per omaggiare la nostra città sempre più viva, plurale, aperta. E abbiamo scelto la pace come tema ispiratore, richiamandoci a San Nicola, simbolo universale di dialogo e accoglienza”.
Le prestazioni oggetto dell’affidamento Amgas sono due: il temporaneo posizionamento dell’albero di Natale in piazza del Ferrarese con prestazioni correlate e accessorie, del valore di 46mila euro oltre IVA; la progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento di accensione dell’albero, previsto per il 6 dicembre 2025, per l’importo di 23mila euro oltre IVA.
Per quanto riguarda il primo avviso, l’affidatario dovrà progettare, realizzare e montare anche un palco, alto circa un metro e mezzo, a servizio dell’albero, idoneo a sostenere lo stesso albero e il relativo ancoraggio, le luminarie e le persone, in modo da contrastare il cosiddetto ‘effetto vela’. Le operazioni di rimozione dovranno essere avviate a partire dal 7 gennaio 2026 e completate entro il 15.
L’evento di accensione dell’albero di Natale, che darà il via alle festività, dovrà tenersi la sera del 6 dicembre, con inizio alle ore 20, e si svolgerà in piazza del Ferrarese ai piedi dell’albero. Lo spettacolo dell’accensione, preferibilmente musicale, dovrà essere guidato da un presentatore o presentatrice, seguendo un programma opportunamente gestito da una regia, al fine di garantire il coordinamento generale e la qualità delle esibizioni, comprese quello dell’eventuale spettacolo canoro, del gioco di luci e degli effetti speciali.
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti dovranno presentare la manifestazione di interesse riferita a una o entrambe le prestazioni entro le ore 14 del 20 ottobre 2025. Il bando è scaricabile a questo link.
Tags: Bari