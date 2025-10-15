Regionali, Borghi: "Vannacci capolista in Puglia? Non credo proprio"

ROMA“Ho parlato con Vannacci ed è bello combattivo. Stavolta è andata male? Si imparano tante cose nella vita: il mestiere del politico è diverso da quello di generale. Se Vannacci si candiderà come capolista in Puglia? Non lo so, ma non credo proprio”.

Lo ha dichiarato il senatore leghista Claudio Borghi, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, commentando l’esperienza politica di Vannacci e le possibili future candidature.