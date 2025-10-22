Alessio Bernabei canta il bisogno di ritrovare la verità nel nuovo singolo ''primo caffè''





Alessio Bernabei torna con un brano da solista, che nasce dall’urgenza di parlare a sé stesso e alla sua community con una voce più nuda, senza le maschere del passato.

"primo caffè” è la canzone del ritorno. Non solo verso una persona perduta, ma verso se stessi.

In questo brano Alessio mette a nudo la sua fragilità, abbandonando tutte le maschere in cui non si riconosceva per tornare al punto zero: il primo caffè. Con una scrittura sincera e immagini forti, “primo caffè” trasforma un gesto quotidiano in una metafora universale: il desiderio di tornare al momento in cui tutto era vero e puro, quando la connessione con chi amiamo e con ciò che siamo davvero non era ancora spezzata.

Alessio canta il bisogno di ritrovare la verità dietro le scelte, le maschere e i cambiamenti. Un brano intenso e autentico: un ritorno alle radici e un invito a tutti quelli che hanno vissuto la perdita e i nuovi inizi a ritrovare il loro primo caffè.

"primo caffè” segna l’inizio di un nuovo viaggio per Alessio, dove al centro di tutto c’è l’essere umano e la connessione con se stessi. Un viaggio sonoro che parte dalle origini e si trasforma, plasmandosi di giorno in giorno.







