Miss Mamma Sorriso torna col nuovo brano “La Luna nera”





Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” che in pochissimo tempo ha superato il milione di views su YouTube, Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’Italia, pioniera su TikTok con oltre 4,5 milioni di followers complessivi sui vari canali social, torna in musica con un nuovo attesissimo brano, “La Luna nera” per festeggiare Halloween insieme a tutti i suoi bambini. Il brano è incluso all’interno di un ampio e nuovo progetto di edutainment dedicato al mondo kids e alle loro famiglie in cui Miss Mamma Sorriso attraverso il suo omonimo e nuovo canale YouTube https://www.youtube.com/@missmammasorriso-official interagirà con contenuti unici ed esclusivi in cui la componente educativa si unisce all’intrattenimento e non solo con format innovativi, originali e sorprendenti.

Considerata come una delle mamme più seguite, amate e social d’Italia Miss Mamma sorriso al secolo Vanessa Padovani è un fenomeno tutto italiano, la sua è una storia unica e allo stesso semplice che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico dei social, diventando un vero e proprio punto di riferimento grazie alla spontaneità disarmante dei contenuti che nella quotidianità condivide con la sua enorme e fidelizzata community.

Semplice, sorridente e genuina Vanessa, mamma di quattro figli, tre maschi e una femmina, in questo nuovo progetto guiderà pertanto i suoi amati bambini, ma anche i genitori e le loro famiglie, in attività sempre innovative, stimolanti e divertenti attraverso nuovi format video che saranno disponibili sul suo canale YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali.

“Il mio nuovo progetto – dichiara Vanessa Padovani – arriva in seguito ad una passione che mi porto dentro da tanti anni: il mondo dei bambini, in particolare della prima infanzia. Ho sempre sognato di dedicarmi ad un progetto che potesse essere educativo e allo stesso tempo creativo e musicale, perché credo fortemente che l’apprendimento, se accompagnato dal gioco e dalla musica, diventi non solo più efficace, ma anche più divertente. Io sono una persona molto positiva, giocosa e festosa: amo ridere, scherzare, inventare cose nuove. Questo progetto mi permette finalmente di unire il lato educativo a quello ludico e musicale, un progetto che mi rappresenta a pieno e che rispecchia i miei valori. Grazie a questo canale voglio essere una sorta di ponte tra divertimento e insegnamento, dando ai bambini la possibilità di imparare nuove parole, scoprire piccoli valori e crescere con messaggi positivi… sempre con il sorriso”

Attraverso il suo nuovo canale Miss Mamma Sorriso ha così maturato una nuova consapevolezza di sé, della sua innata sensibilità e del suo naturale percorso in cui l’obiettivo è intrattenere trasmettendo al contempo messaggi belli e positivi grazie anche alla musica.

La nuova canzone “La luna nera”, la cui produzione, come tutti i brani musicali di Vanessa, è curata dal noto producer Paolo Ortelli, affronta il tema della paura ed è inserita all’interno del nuovo format video di intrattenimento educativo tra giochi, parole, nuove attività sensoriali e musicali per questo Halloween 2025 https://youtu.be/c2V5UutzkSo?si=0TQN1MOqsT7Z8K-u

“Con La Luna Nera - prosegue Vanessa - affrontiamo il tema della paura in chiave leggera e rassicurante, legandola al contesto dell’autunno e di Halloween. I bambini impareranno nuove parole, giocheranno, canteranno e soprattutto scopriranno che non c’è nulla di cui spaventarsi, perché anche le cose misteriose possono essere viste con occhi di festa, allegria e curiosità. Il messaggio che intendo trasmettere è che la paura si può trasformare in gioco e conoscenza, e che ognuno di noi può trovare la propria “luce” anche nei momenti più bui.”

“La Luna Nera” arriva sulla scia del successo della canzone “Lello Il Pipistrello” https://www.youtube.com/watch?v=yk4u-Vtc8ms , brano che contiene una piccola morale importante: non bisogna giudicare e farsi trasportare dalle apparenze, ognuno ha il diritto di essere se stesso. Anche chi è diverso può brillare, sorridere e volare alto. Lello è un pipistrello diverso dagli altri, non è spaventoso. All'inizio viene preso in giro perché "diverso", ma alla fine conquista tutti con la sua autenticità.

Autenticità è una delle parole chiave care a Vanessa, proprio come quell’amore unico e autentico che la lega ai suoi quattro figli e alla sua famiglia. Diventata una mamma digitale per necessità e per amore dei suoi figli, è approdata al mondo social proprio incoraggiata da loro, scoprendo potenzialità di queste piattaforme spesso incomprese da molti genitori.

Laureata in scienze tecniche psicologiche e Autrice del libro “Mamma posso fare il tik toker”, tra i temi cari a Miss Mamma Sorriso anche il rapporto quotidiano che intercorre tra genitori, social e figli, un legame sempre più imprescindibile nelle società odierne che non bisogna rifiutare per partito preso ma che è necessario conoscere per imparare qualcosa di più sui nostri figli, colmando almeno in parte, quella distanza generazionale che spesso ci separa da loro. Con la consapevolezza che mondo social e mondo reale non sono poi così distanti, i social se correttamente utilizzati hanno il potere di unire le persone soprattutto in momenti di difficoltà, permettendoci di condividere esperienze e valori, regalandoci spesso un sorriso.