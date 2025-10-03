'All in Festival - The Village': Bari diventa città inclusiva dal 10 al 12 ottobre

BARI – Dal 10 al 12 ottobre ilsi trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’inclusione con, iniziativa promossa dalla cooperativa sociale. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo della Città alla presenza dei rappresentanti di Zerobarriere, delle associazioni cittadine e degli assessori comunali.

Il festival offrirà tre giornate di eventi gratuiti, tra laboratori, sport, spettacoli, talk e parate, pensati per promuovere i diritti, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. Tra i momenti più attesi ci saranno la partecipazione dell’artista sordo Maurizio Scarpo – Pallina Rossa, i talk su “Pesca a strascico: i rischi del web” e “Sport e disabilità”, spettacoli accessibili della compagnia ResExtensa, azioni ambientali con Retake Bari e Plastic Free, flash mob scolastici e la grande Street Parade finale.

Secondo l’assessora alle Culture Paola Romano, “le barriere non sono solo fisiche, ma anche culturali. Il festival dimostra che tutti, con le dovute accortezze, possono partecipare alla vita sociale”. L’assessora al Benessere sociale Elisabetta Vaccarella ha aggiunto che l’iniziativa rappresenta un esempio concreto di inclusione, con istituzioni, associazioni e cittadini coinvolti in rete.

Il festival è pensato per tutte le età, dai laboratori per la prima infanzia agli spettacoli accessibili, dai talk su temi sociali alla Street Parade, trattando anche temi come parità di genere, disabilità e sostenibilità ambientale. Le attività sportive e artistiche saranno inclusive, promuovendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini.

Il responsabile territoriale di BPER Banca, main sponsor dell’evento, Vincenzo Pittella, ha sottolineato l’impegno dell’istituto nel sostenere iniziative culturali e sportive che favoriscono l’inclusione e riducono le disuguaglianze sociali.

Il festival gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Bari, Regione Puglia, Garante Regionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Amiu Puglia e FISPIC.

Tutte le attività e il programma completo del festival sono disponibili nella locandina ufficiale. All in Festival invita tutti i cittadini a partecipare e a vivere un’esperienza di comunità, promuovendo inclusione, accessibilità e cittadinanza attiva.



