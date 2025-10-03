Bari, via libera al progetto di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione su waterfront e lungomare di Palese

BARI - La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio, ha approvato il progetto esecutivo per l’ottavo contratto attuativo dell’accordo quadro sui lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. L’intervento, del valore di, interesserà ile il, comprese le strade vicinali limitrofe.

Gli interventi prevedono la sostituzione delle armature esistenti danneggiate dalla corrosione marina, la sostituzione dei pali e delle armature ornamentali e l’installazione di nuovi apparecchi LED. Sarà possibile adeguare quadri elettrici e altri componenti, oltre a implementare tecnologie di telecontrollo per monitorare lo stato di ogni apparecchio, migliorando l’efficienza energetica e riducendo i consumi nel rispetto degli standard illuminotecnici previsti dalla normativa regionale.

Gli obiettivi principali dell’intervento sono: garantire la sicurezza elettrica degli impianti, illuminare adeguatamente le strade pedonali e ciclabili, aumentare la percezione di sicurezza nelle aree periferiche, valorizzare la bellezza dei luoghi e l’identità storica, ridurre l’inquinamento luminoso, migliorare l’efficienza e il controllo da remoto degli apparecchi, ottimizzare l’uso delle risorse energetiche e migliorare l’arredo urbano.

“Bari risplende di luce nuova, grazie a una serie di interventi organici e strutturali che interessano dal centro alle periferie”, sottolinea l’assessore Scaramuzzi. “Dopo piazza Cesare Battisti e il lungomare da Pane e Pomodoro al porto, ora ci concentriamo su interventi molto attesi dai residenti di San Girolamo e Palese. I lavori partiranno entro fine anno a San Girolamo e nella prima metà del 2026 a Palese”.

L’iniziativa è finanziata con risorse del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Azione 2.2.1.1 “Rinnovo infrastrutture pubbliche, illuminazione pubblica e Smart Lighting”, Priorità 2 “Sostenibilità ambientale”, Operazione Multi-Intervento Ba2.2.1.1.A “Smart Lighting”.