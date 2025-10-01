Allerta meteo in Puglia: vento forte e temporali dal 1° ottobre

BARI - La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la Puglia a partire da oggi,, a causa di venti forti e precipitazioni temporalesche previste nei prossimi giorni.

Venti forti e raffiche di burrasca interesseranno inizialmente il versante adriatico. Dalle ore 14:00 del 1° ottobre e per le successive 10 ore, sono attesi venti dai quadranti settentrionali con intensità fino a burrasca. I settori ionici saranno interessati da ulteriori raffiche che potranno raggiungere la burrasca forte nella giornata del 2 ottobre.

A partire dalle ore 00:00 del 2 ottobre e per le successive 20 ore, la Puglia centro-meridionale sarà interessata da precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. I restanti settori della regione potranno registrare piogge isolate e deboli, occasionalmente accompagnate da rovesci intensi, attività elettrica, grandinate locali e forti raffiche di vento.

Allerte previste:

Allerta gialla per rischio vento : dalle ore 14:00 del 1° ottobre per 10 ore.

Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali: dalle ore 00:00 del 2 ottobre per 20 ore su tutta la Puglia.

⚠️ Raccomandazioni: Limitare gli spostamenti, prestare attenzione a possibili allagamenti, caduta di rami o oggetti, e alle raffiche di vento, soprattutto lungo le coste e nei settori più esposti.

Le autorità locali invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e a rispettare tutte le indicazioni di sicurezza per prevenire rischi legati agli eventi meteo avversi.