Ance Puglia incontra Decaro: proposto piano casa per i giovani e rigenerazione urbana ispirata a Valencia

BARI – Puntare su un piano casa per trattenere i giovani e sviluppare una visione internazionale per rigenerare le città pugliesi: è la proposta avanzata da Gerardo Biancofiore, presidente di Ance Puglia, nel corso dell’incontro del consiglio generale dell’associazione con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Antonio Decaro.

Secondo Biancofiore, se Bari è ormai nella top ten delle città italiane per flussi turistici, la Puglia deve guardare oltre, favorendo la destagionalizzazione e la valorizzazione di altri territori attraverso progetti di rigenerazione urbana di respiro internazionale. Come esempio virtuoso, il presidente di Ance cita Valencia, città spagnola che ha saputo trasformare il tessuto urbano grazie a interventi come la riqualificazione di quartieri storici, la conversione del letto di un fiume in spazio scientifico e la creazione di campus universitari sostenibili, combinando restauro architettonico e nuove costruzioni. “È questa la strada che invitiamo il prossimo presidente della Regione a percorrere, riducendo il consumo di suolo a favore della rigenerazione del costruito”, spiega Biancofiore.

Altro punto centrale della proposta riguarda il contrasto alla fuga dei giovani pugliesi, che spesso lasciano la regione alla ricerca di lavoro e case a costi sostenibili. Ance auspica l’adozione di un piano casa regionale dedicato ai giovani, con interventi sul patrimonio abitativo pubblico e di edilizia sociale a canoni calmierati, prendendo esempio dall’Emilia-Romagna, che ha stanziato 300 milioni di euro per iniziative analoghe con il supporto della BEI.

Sul fronte occupazionale, Ance punta alla creazione di un’Academy di formazione operativa specializzata nel settore delle costruzioni, distinta da ITS e università, per rispondere alla crescente domanda di manodopera qualificata e alle innovazioni tecnologiche.

Durante l’incontro, l’associazione ha consegnato a Decaro un documento programmatico con le principali criticità del settore, sottolineando la necessità di coraggio, visione e misure di lungo periodo per non disperdere i risultati ottenuti con i cantieri del PNRR. Tra le priorità indicate figurano politiche regionali stabili, semplificazione normativa e regole chiare per imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, oltre a investimenti infrastrutturali programmati per prevenire il dissesto idrogeologico e rafforzare le reti viarie.

Infine, Ance Puglia invita la Regione a prepararsi per la nuova programmazione europea 2028-2034, puntando su progetti validi e idee vincenti per accedere ai quasi due miliardi di euro disponibili a livello nazionale, sostenendo così competitività e crescita del territorio.