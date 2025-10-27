Commemorazione dei defunti: orari straordinari dei cimiteri di Bari e aree di sosta attivate

BARI – In occasione della festività della commemorazione dei defunti, la ripartizione Patrimonio del Comune di Bari informa che da oggi, lunedì 27 ottobre, a domenica 2 novembre i cimiteri cittadini e delle ex frazioni resteranno aperti al pubblico dalle 7.30 alle 18.

Per far fronte al maggiore afflusso di visitatori, il Comune ha previsto un’area di sosta straordinaria in via Scopelliti, nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni, e ha esteso gli orari di apertura dei parcheggi di piazzale Exultet, all’ingresso monumentale, e della necropoli automatizzata, con ingresso da via Tommaso Fiore.

Nei giorni 1 e 2 novembre, a causa dell’elevato afflusso, sarà sospeso il servizio di bus navetta interno al cimitero di Bari. Le aree di sosta, gestite dall’Amtab, saranno attive con le seguenti modalità:

Via Scopelliti : da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, dalle 7 alle 18, tariffa unica giornaliera di 2 euro.

Necropoli automatizzata : sabato 1 e domenica 2 novembre, dalle 7 alle 18, tariffa di 0,50 euro per la prima ora o frazione, 1 euro per ogni ora successiva o frazione.

Piazzale Exultet: sabato 1 e domenica 2 novembre, dalle 7 alle 18, tariffa di 0,50 euro per la prima ora o frazione, 1 euro per ogni ora successiva o frazione.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a pianificare la visita, approfittando delle aree di sosta straordinarie per facilitare l’accesso al cimitero in sicurezza.