Bellomo (FI) propone: “Autonomia per Palese e Santo Spirito, creiamo un nuovo comune”

BARI – Il deputato di Forza Italia Davide Bellomo lancia una proposta chiara e decisa: Palese e Santo Spirito, due comunità della zona nord di Bari con oltre 35mila abitanti complessivi, meritano di diventare un nuovo comune autonomo della Puglia.

Secondo Bellomo, le due realtà locali possiedono un’identità storica ben definita e persino un proprio santo patrono, distinto da quello della città di Bari. “È giusto e non più rinviabile riconoscere loro autonomia – sottolinea il deputato – dopo anni in cui l’amministrazione comunale di Bari si è disinteressata dei problemi di queste comunità, favorendone un lento degrado”.

Il parlamentare evidenzia alcune criticità che caratterizzano il territorio, tra cui la chiusura del presidio della polizia locale, infrastrutture inadeguate rispetto alla crescita demografica e il degrado del lungomare, che definisce “vittima di incuria colpevole e criminale”. Bellomo sostiene che la popolazione locale, sempre più stanca di sentirsi marginale e priva di servizi essenziali, ha legittimamente chiesto maggiore autonomia attraverso un comitato supportato dalla maggioranza dei cittadini.

Il deputato conclude sottolineando l’importanza di ascoltare le istanze di Palese e Santo Spirito e di valorizzare la loro specificità storica e culturale, auspicando una riforma amministrativa che possa garantire una gestione più efficiente dei servizi e uno sviluppo locale più equilibrato.

Con questa iniziativa, Forza Italia si pone come principale promotore del riconoscimento dell’autonomia per le due comunità, aprendo un dibattito politico e amministrativo destinato a coinvolgere cittadini, istituzioni e le stesse forze politiche locali.