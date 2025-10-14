Anche a Bari arriva ClueGo: l’idea Made in Italy che fa impazzire gli amanti dei misteri

– Dopo aver conquistato 15 città italiane in poco più di un anno,approda nel cuore della Puglia con un nuovo percorso interattivo che promette di far scoprire Bari in un modo tutto nuovo. La web app 100% italiana continua così la sua espansione nel Sud, portando anche qui il suo mix perfetto di cultura, curiosità e intrattenimento.

Nata dall’idea di Beatrice Zancanaro e Alberto Poli, coppia nella vita e nel lavoro, ClueGo è pensata per chi ama gli itinerari alternativi: «Ciò che i nostri utenti apprezzano è avere un “amico del posto” digitale, senza dover rispettare orari o seguire gruppi», spiega Beatrice. «Gli enigmi lungo il percorso permettono di scoprire la città in modo giocoso e molto più approfondito rispetto a una visita tradizionale».

Come funziona

Nessuna prenotazione complicata, nessuno staff da incontrare: per giocare basta collegarsi al sito www.cluegovisit.com, scegliere la città, acquistare un codice valido per l’intero gruppo e partire direttamente dal proprio smartphone. Non serve scaricare app né ci sono limiti di tempo.

Ogni itinerario è una vera e propria caccia al tesoro urbana, con tappe sbloccate risolvendo enigmi basati su dettagli dell’ambiente: incisioni antiche, simboli misteriosi, statue che spesso sfuggono ai visitatori distratti. Gli utenti possono chiedere suggerimenti, ricevere soluzioni o saltare tappe, in totale libertà.

Collaborazioni locali per scoprire Bari

Il nuovo percorso barese è stato realizzato in collaborazione con la Travel Blogger locale Maria Curci. Il percorso, lungo 3 chilometri e articolato in 9 tappe, parte dal Castello Svevo e tocca la Basilica di San Nicola, il Teatro Petruzzelli, Piazza del Ferrarese e il Molo San Nicola. I partecipanti possono completarlo in due ore o diluire la visita in due giorni, fermandosi a scoprire curiosità e gustare specialità locali.

Durante l’itinerario, si incontrano enigmi affascinanti come il mistero della “cifra da cinque milioni di lire” ancora irrisolto, il primato europeo di Bari e curiosi elefanti di pietra. ClueGo consiglia anche locali e botteghe artigiane, contribuendo a sostenere le attività del territorio.

Un turismo lento e autentico

«Non vogliamo sostituire le visite guidate — precisa Alberto Poli — ma offrire un’esperienza complementare, che inviti a vivere la città in modo personale e approfondito, mantenendo viva la memoria di storie e tradizioni locali».

Dove provare ClueGo

Oggi ClueGo è attiva in oltre 15 città italiane, tra cui Venezia, Bologna, Verona, Siena, Firenze e Padova, con nuovi percorsi ogni mese. Bari rappresenta la prima tappa del progetto di espansione nel Sud Italia, portando l’avventura a enigmi anche lungo le coste meridionali del Paese.