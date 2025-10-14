Fasano, arrestato 36enne per detenzione di materiale pedopornografico
FASANO – La Polizia di Stato ha arrestato un 36enne di Fasano, ritenuto responsabile della detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Brindisi, al termine di un’articolata attività investigativa culminata con una perquisizione personale, domiciliare e informatica.
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha permesso agli agenti di rinvenire nello smartphone dell’uomo oltre mille video a contenuto pedopornografico. Il materiale, secondo gli inquirenti, è riconducibile a circuiti online dedicati alla diffusione di contenuti illeciti.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Le indagini proseguono per accertare eventuali contatti o scambi di file con altre persone coinvolte nella rete.
