Bari, sorpreso con 30 chili di hashish nascosti in auto: arrestato 23enne

BARI – Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri al casello autostradaledell’A14, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Durante un normale controllo, il giovane ha mostrato chiari segni di nervosismo, insospettendo i militari. L’ispezione dell’auto ha permesso di scoprire un doppiofondo ricavato sotto i sedili posteriori, all’interno del quale erano nascosti 30 chili di hashish, già suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno.

Il 23enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rientra nei controlli dei Carabinieri finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie stradali della provincia.