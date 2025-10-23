🟠 Andria: bambina di 11 anni investita resta ricoverata a Bari

ANDRIA - Resta ricoverata al Giovanni XXIII di Bari la bambina di 11 anni investita martedì pomeriggio in viale Pietro Nenni ad Andria. La piccola ha riportato fratture al bacino e al ginocchio ed è stata trasferita dal pronto soccorso Bonomo di Andria per approfondimenti.

L’incidente è avvenuto mentre attraversava la strada vicino al piazzale Antonio Mariano. Alla guida della Smart un 20enne del posto, che si è fermato a prestare soccorso e ha allertato il 118. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.