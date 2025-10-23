Brindisi: nuovo volo per Roma in arrivo con AeroItalia

BRINDISI - L’aeroporto di Brindisi si prepara ad inaugurare un nuovo collegamento per Roma, che sarà probabilmente operato da AeroItalia, subentrata di recente alla Lumiwings a Foggia. La novità segue la sospensione del volo delle 11.15 per Fiumicino prevista dalla prossima settimana.
Al momento non sono ancora noti la frequenza e l’orario del nuovo collegamento. Intanto Aeroporti di Puglia conferma l’avvio di un nuovo volo per l’Olanda e prevede un aumento significativo del traffico anche verso la Francia nei prossimi mesi.