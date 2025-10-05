Taranto, scoperto con patente internazionale falsa: denunciato 31enne georgiano

TARANTO – La Polizia di Stato ha intensificato in tutta Italia i controlli contro il fenomeno dei, spesso legato a gruppi di origine georgiana attivi sul territorio nazionale.

Nel corso di uno di questi servizi, la Polizia Stradale di Taranto ha fermato nel centro cittadino una Ford Focus con targa estera, guidata da un cittadino georgiano di 31 anni. L’uomo ha esibito un permesso internazionale di guida apparentemente autentico, ma le verifiche tecniche degli agenti hanno rivelato l’assenza dei codici di sicurezza tipici dei documenti originali.

Il documento è stato quindi sequestrato, e il conducente denunciato a piede libero per falso materiale in atto pubblico.

L’operazione si inserisce nell’attività di monitoraggio costante della Polizia Stradale contro il crescente utilizzo di documenti di guida e targhe contraffatte da parte di organizzazioni straniere.

Si precisa che, per l’indagato, vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.