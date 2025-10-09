Annalisa, la regina del pop pubblica il nuovo album ''Ma io sono fuoco''





''Ma io sono fuoco” è il titolo del suo nuovo album di Annalisa, la regina del pop italiano, un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco – simbolo di emozioni forti, trasformazioni interiori e affermazione di sé – declinato in varie forme attraverso tutti gli 11 brani che lo compongono.

Il fuoco assume molteplici significati: passione, rabbia, cambiamento, resistenza, identità. Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione.

Le canzoni dell’album sono un ‘insieme di brani in cui coesistono il pop contemporaneo e le sonorità anni ’80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale.

Il titolo dell’album suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. E anche la copertina, racconta molto di questo cammino. La tigre, infatti, rimanda direttamente alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, così come il titolo dell’album e i colori: il tempo è un fiume, è una tigre, è un fuoco, e ci trascina, divora, consuma, così come anche noi facciamo con lui, o ci imponiamo di fare.

Torniamo in qualche modo quindi anche al vortice, quello della vita, dove ci ritroviamo a girare, ma in questo viaggio non c’è nulla di puramente passivo, c’è anzi un equilibrio tra accadimenti e opportunità, e il titolo dell’album, “Ma io sono fuoco”, si inserisce proprio in questa linea di pensiero.

Con questa affermazione, Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per evolvere.

Per celebrare l’uscita dell’album sarà allestita una mostra fotografica, “Art Gallery & instore” , in alcune gallerie d’arte delle principali città italiane. Questa sarà un’occasione unica per incontrare l’artista . L’ingresso ad ogni mostra è garantito con l’acquisto del disco in location che verrà autografo in loco.





Questi sono i sei incontri speciali :

venerdì 10 ottobre @ MILANO - ORE 17:00 BOSSSPACE Via dei Bossi, 2

sabato 11 ottobre @BOLOGNA - ORE 14:00 GALLIERA E20 Via Galliera, 18/C

domenica 12 ottobre @TORINO - ORE 11:00 CAMERA via delle Rosine 18,

lunedì 13 ottobre @ROMA - ORE 16:00 HORTI SALLUSTIANI Piazza Sallustio 21

martedì 14 ottobre @NAPOLI - ORE 14:00 MADE IN CLOISTER Piazza Enrico De Nicola, 48

mercoledì 15 ottobre @BARI - ORE 14:00 GALLERIA BAART- via Calefati, 35





Date:

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) SOLD OUT

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

martedì 2 dicembre @ Eboli (SA) – Palasele

venerdì 5 dicembre @Bari - Palaflorio

Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio

mercoledì 10 dicembre @Bologna - Unipol Arena

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena SOLD OUT