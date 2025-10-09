Scuola, tre materne comunali saranno accorpate a istituti comprensivi. In arrivo due nuovi Poli per l’infanzia a Bari

Bari, 9 ottobre 2025 – Tre scuole dell’infanzia comunali saranno accorpate ad altrettanti istituti comprensivi statali, mentre due nuovi Poli per l’infanzia nasceranno nei quartieri Madonnella e Santa Rita. È quanto prevede il piano di dimensionamento scolastico e di programmazione dell’offerta formativa approvato oggi dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Conoscenza.Il provvedimento definisce le linee di indirizzo per l’anno scolastico 2026/27 e la programmazione triennale dei Poli per l’infanzia fino al 2028/29. Nello specifico, il Comune di Bari ha dato il via libera alla statalizzazione e accorpamento della scuola d’infanzia comunale “Loseto” presso l’Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II - De Marinis”, della scuola d’infanzia comunale “Loris Malaguzzi” presso l’I.C. “Ceglie Manzoni-Lucarelli” e della scuola comunale paritaria “San Michele” presso l’I.C. “De Amicis-Laterza-M. S. Michele”.La decisione, spiegano da Palazzo di Città, è stata condivisa con i dirigenti scolastici interessati e con le rappresentanze sindacali della Funzione pubblica e del comparto Scuola, in linea con le linee guida regionali per il prossimo triennio. Alla base della scelta c’è la necessità di statalizzare tre scuole colpite da un progressivo calo di iscrizioni, che non consente più di mantenere livelli adeguati di frequenza in rapporto alle risorse disponibili. Un altro elemento determinante è la vicinanza geografica tra le scuole comunali e gli istituti comprensivi di riferimento, condizione che rende possibile e funzionale l’integrazione.Con questo piano di riordino, le famiglie potranno contare su servizi educativi più stabili e coordinati, grazie a strutture che comprendono tutti i gradi d’istruzione dell’infanzia e della primaria. Il Comune, allo stesso tempo, punta a ottimizzare le risorse, garantendo uniformità, qualità e sostenibilità dell’offerta formativa.La giunta ha inoltre preso atto della prossima apertura di due Poli comunali per l’infanzia in corso di realizzazione. Il primo è il Polo “Regina Margherita” in piazza Balenzano, nel quartiere Madonnella, che comprenderà asilo nido e scuola dell’infanzia e sarà operativo dall’anno scolastico 2027/28. Il secondo è il Polo innovativo per l’infanzia di Santa Rita, che includerà asilo nido, scuola dell’infanzia e un centro servizi, con consegna prevista entro l’anno scolastico 2028/29.Con questo doppio intervento – la riorganizzazione delle strutture esistenti e la creazione di nuovi spazi educativi – il Comune di Bari prosegue il percorso di razionalizzazione e potenziamento del sistema scolastico cittadino, con l’obiettivo di offrire alle famiglie un servizio moderno, inclusivo e sostenibile.