Antonio Decaro lancia il videoclip della campagna elettorale: “Vogliamo i volti veri dei pugliesi”

– “Vuoi metterci la faccia? Stiamo per girare il videoclip della canzone che ci accompagnerà fino al giorno delle elezioni (tranquilli, stavolta io non canto!)”. Con queste parole,, candidato del centrosinistra alla presidenza della, ha lanciato sui social un appello ai cittadini pugliesi.

“È un pezzo corale, che parla della Puglia, delle sue speranze, della sua gente. E mi piacerebbe che nel video ci fossero volti veri, i vostri, non quelli di attori o generati dall’intelligenza artificiale”, si legge nel messaggio.

Decaro invita chiunque voglia partecipare a inviare un breve video di un primo piano, sorridente o serio, girato in casa o all’aperto. “L’importante è che sia breve, massimo 3-4 secondi, e verticale. Inviaci il tuo video all’indirizzo pugliachespera@decaro2025.it o su WhatsApp al 375 129 8956, e lo inseriremo nel nostro videoclip. Ti ringrazio di cuore”, conclude l’europarlamentare.

L’iniziativa punta a coinvolgere direttamente i cittadini nella campagna, trasformando i pugliesi stessi nei protagonisti della comunicazione elettorale.